Цзю — о победе Хелиф на Олимпиаде: «На любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует!»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на завоевание алжирской боксершей Иман Хелиф золотой медали Олимпиады-2024 в категории до 66 кг.

В финальном бою спортсменка победила китаянку Ян Лю единогласным решением судей (5:0).

«Теперь МОК может ждать скандал. Наверняка это последнует примером для других таких же спортсменов, которые захотят завоевать золото Олимпиады. Такие вещи надо пресекать на корню. К сожалению, МОК это не сделал. Думаю, что на любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует!» — сказал Цзю «СЭ».

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в МОК посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.