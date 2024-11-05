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Костя Цзю: «Ситуацию с Хелиф нужно было пресечь»

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Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на результаты гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира Иман Хелиф.

«Так ведь и другие спортсмены могут использовать ситуацию с Хелиф как пример. Это нужно было пресечь в самом начале. Но Международный олимпийский комитет этого не сделал. Но правда должна восторжествовать», — приводит слова Цзю ТАСС.

Иман Хелиф с&nbsp;золотом Олимпиады в&nbsp;Париже. «Золото Олимпиады надо забрать и вручить настоящей женщине». В мире в шоке от результатов обследований Хелиф

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал уровень тестостерона, как у мужчин.

Источник: ТАСС
Бокс
Иман Хелиф
Костя Цзю

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