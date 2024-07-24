Кремлев начал расследование против главы МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о начале общественного расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«В обращении от имени мирового боксерского сообщества, спортсменов и тренеров и от себя лично мы требуем от Томаса Баха и его команды немедленно подать в отставку. За время правления Баха МОК значительно деградировал, перестав быть организацией, объединяющей спортсменов и служащей нашему спорту. Мы будем проводить расследование в отношении Баха и его команды. Расследование будет прозрачно, мы будем указывать все их коррупционные схемы, все давления и угрозы членам МОК», — сказал Кремлев в обращении в своем Telegram-канале.

В апреле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию IBA на решение об отзыве признания. В релизе CAS отмечалось, что IBA не обеспечила мониторинг и контроль честности судей, а также эффективную реализацию предложенных МОК мер.

Из-за непризнания IBA боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет без участия сотрудников организации.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.

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