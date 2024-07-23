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Париж-2024

Сегодня, 19:42

Кремлев: «Если встречусь с Бахом лично, ему понадобится скорая. Сердце екнет от страха»

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Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев объяснил, почему Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение исключить IBA из списка признанных международных федераций.

— Касаемо этой преступной организации во главе с Томасом Бахом... Они попросту пытаются мстить нам — прозрачной и честной организации. Ну их слова «мы вас исключаем» смешные. Откуда мы были исключены? Мы независимая организация, где проходят честные выборы, а не просто назначения. Наша задача, чтобы бокс был везде, в том числе на Олимпиаде. И бокс будет на Играх. И сейчас эти соревнования будут отборочными за право драться за титул чемпиона IBA, также мы выплатим боксерам призовые за достижения на Олимпийских играх. Вот МОК и в бешенстве.

У нас чемпионат мира намного выше рейтингом. За счет маркетинга, рекламы, спонсоров, трансляций все окупается. Наша задача — помогать спортсменам, в том числе финансово. Чтобы родители отдавали детей в бокс с четким пониманием: в этом виде спорта у него будет возможность и самореализоваться, и заработать. Так что это у нас к МОК большое недоверие, это мы их исключаем. В ближайшее время боксерское сообщество сделает заявление. Да и вообще, у боксеров главной стала не Олимпиада, а чемпионат мира, потому что там уже созданы все условия.

— Почему МОК принял такое решение?

— Они боятся меня. Томас Бах боится, что я займу его место. Он быстрее забежит в гроб, чем это произойдет. Поверьте, если бы мне это нужно было, выборы в МОК я бы выиграл в два счета. А он получил бы лишь несколько голосов.

— Что случится, если вы встретитесь с Томасом Бахом?

— Ему скорую нужно будет вызывать сразу. Ни в коем случае я не собираюсь с ним ничего делать. Он сам меня боится. Я у него как кость в горле, он отправляет письма по странам, чтобы со мной не встречались. Это настолько глупо. Мне кажется, с ним сразу должна быть медсестра. А то сердечко екнет.

— У вас есть какое-то послание к Томасу Баху?

— Мы завтра сделаем официальное заявление. А мое личное... Я должен услышать все мнения, хотя боксеры задают вопросы: «А откуда нас исключили? Мы так и не поняли». На Олимпиаде бокс есть, судьи наши. Надо понять, что они сделали, — сказал Кремлев журналистам.

В апреле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию IBA на решение об отзыве признания. В релизе CAS отмечалось, что IBA не обеспечила мониторинг и контроль честности судей, а также эффективную реализацию предложенных МОК мер.

Из-за непризнания IBA боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет без участия сотрудников организации.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.

Бокс
Томас Бах
Умар Кремлев
МОК
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