Лебедев назвал предсказуемым решение МОК исключить IBA из списка признанных федераций

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций.

«Это было предсказуемо, мы были к этому готовы. Лично я — точно. И что вы хотите услышать, в каком я нахожусь стрессе или шоке? Для меня это не новость уже. Думаю, что наши функционеры наверняка что-то придумали или вот-вот придумают. У нас есть множество дружественных нам стран, нам не помешает решение МОК. Да, безусловно, это нехорошо, но, учитывая сегодняшнюю ситуацию вокруг России, все было предсказуемо», — сказал Лебедев «СЭ».

Из-за непризнания IBA боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет без участия сотрудников организации.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.

Александр Абустин