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Париж-2024

Сегодня, 16:05

Лебедев: «Решение МОК сильно не повлияет на наш бокс»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, как повлияет на мировой бокс решение исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций.

«Множество спортсменов уже высказывались, что без России соревнования становятся некачественными. Это же не только я говорю, но и другие атлеты. Следовательно, это повлияет на мировой спорт. Повлияет ли это на нас? Я не буду говорить, что нет. В какой-то степени скажется. Но не так, как хочет МОК. Как бы они не пыжились, у нас есть конкуренция. В том числе и с дружественными нам странами, а эти страны — одни из лучших. Если брать бокс, то это Узбекистан и Казахстан — они сегодня лидеры. Нам достаточно с ними соревноваться, чтобы быть лучшими. Потом, когда все встанет на свои места, мы не будем сильно отставать. Возможно, вообще даже не будем», — сказал Лебедев «СЭ».

Из-за непризнания IBA боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет без участия сотрудников организации.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.

Бокс
Олимпиада
Денис Лебедев
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