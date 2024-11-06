МОК отказался комментировать медзаключение алжирской боксерши Хелиф

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет комментировать неподтвержденное медицинское заключение алжирской боксерши Иман Хелиф, пока продолжается судебное разбирательство.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксирован уровень тестостерона, как у мужчин.

В МОК отметили, что спортсменка подала судебный иск против лиц, которые комментировали ее ситуацию во время Олимпиады Париже, а также готовит судебный иск в ответ на последние сообщения.

«МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство, сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы организации.

Хелиф выступила на Олимпийских играх в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого ее не допустили до чемпионата мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.