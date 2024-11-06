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Сегодня, 17:08

МОК отказался комментировать медзаключение алжирской боксерши Хелиф

Алина Савинова
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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет комментировать неподтвержденное медицинское заключение алжирской боксерши Иман Хелиф, пока продолжается судебное разбирательство.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксирован уровень тестостерона, как у мужчин.

В МОК отметили, что спортсменка подала судебный иск против лиц, которые комментировали ее ситуацию во время Олимпиады Париже, а также готовит судебный иск в ответ на последние сообщения.

«МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство, сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы организации.

Иман Хелиф с&nbsp;золотом Олимпиады в&nbsp;Париже. «Золото Олимпиады надо забрать и вручить настоящей женщине». В мире в шоке от результатов обследований Хелиф

Хелиф выступила на Олимпийских играх в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого ее не допустили до чемпионата мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.

Источник: РИА Новости
Бокс
Иман Хелиф
МОК

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