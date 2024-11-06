МОК отказался комментировать медзаключение алжирской боксерши Хелиф

Сегодня, 17:08
Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет комментировать неподтвержденное медицинское заключение алжирской боксерши Иман Хелиф, пока продолжается судебное разбирательство.
Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксирован уровень тестостерона, как у мужчин.
В МОК отметили, что спортсменка подала судебный иск против лиц, которые комментировали ее ситуацию во время Олимпиады Париже, а также готовит судебный иск в ответ на последние сообщения.
«МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство, сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы организации.
Хелиф выступила на Олимпийских играх в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого ее не допустили до чемпионата мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.