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Париж-2024

Сегодня, 03:00

На церемонии награждения олимпийского турнира по боксу перепутали флаги

Ана Горшкова
Корреспондент
Флаги на церемонии награждения боксеров.
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Во время церемонии награждения призеров турнира по боксу в весовой категории до 92 кг на Олимпиаде-2024 перепутали флаги.

Бронзовую медаль Игр в Париже завоевали Эммануэль Рейес (Испания) и Давлат Болтаев из Таджикистана. Однако вместо флага Таджикистана на церемонии награждения был поднят флаг Таиланда.

Победителем Олимпиады-2024 в этой весовой категории стал Лазизбек Муллажонов из Узбекистана. Серебро завоевал Лорен Альфонсо (Азербайджан).

Турнир по боксу на Олимпийских играх-2024 проходил с 27 июля по 10 августа. Всего было разыграно 13 комплектов наград — 7 у мужчин и 6 у женщин.

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