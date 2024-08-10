Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира взяла золото Олимпиады

Сегодня, 00:14
Алжирская боксерша Иман Хелиф завоевала олимпийское золото в категории до 66 кг на Играх-2024 в Париже.
В финальном бою она победила китаянку Лиу Ян единогласным решением судей (5:0).
В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.
Олимпийские игры
Париж (Франция)
Женщины
до 66 кг
Финал
Иман Хелиф (Алжир) — Ян Лю (Китай) — 5:0
«Stade Roland Garros».