Олимпийская чемпионка Хелиф подала жалобу в парижскую прокуратуру

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подала жалобу в парижскую прокуратуру в связи с интернет-преследованием.

«Завоевав золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, боксерша Иман Хелиф решила начать новую борьбу — за справедливость, достоинство и честь. Уголовное расследование определит, кто инициировал эту женоненавистническую, расистскую и сексистскую кампанию», — написал адвокат спортсменки Набиль Буди в социальных сетях.

Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки поехали на Олимпиаду-2024 и завоевали на турнире золотые медали.