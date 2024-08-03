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Париж-2024

Сегодня, 14:18

Отец алжирской боксерши Хелиф назвал несправедливой критику в адрес своей дочери

Алина Савинова
Амар Хелиф.
Фото Reuters
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Амар Хелиф, отец алжирской боксерши Иман Хелиф, встал на защиту своей дочери после скандала на Олимпийских играх в Париже.

МОК одобрил участие алжирки в Играх-2024, несмотря на то, что в 2023 году она провалила тест на тестостерон.

«Нападки на нее аморальны, это несправедливо. Она полюбила спорт, когда еще была маленькой. Поэтому я говорю ей доказать их неправоту на ринге, и я надеюсь, что она защитит честь Алжира и арабских стран и выиграет золотую медаль», — цитирует Амара Хелифа Evening Standart.

В четверг, 1 августа, итальянка Анджела Карини снялась с поединка по боксу в 1/8 финала Олимпийских игр против Хелиф. Итальянская спортсменка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Позже Международная боксерская ассоциация (IBA) сообщила, что выплатит итальянке денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов после событий на Олимпиаде.

Источник: Evening Standart
Бокс
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