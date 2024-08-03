Отец провалившей гендерный тест алжирской боксерши заступился за дочь и показал ее в детстве

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Амар Хелиф, отец алжирской боксерши Иман Хелиф, заступился за свою дочь после критики в ее адрес из-за проваленного гендерного теста.
«Нападки на нее безнравственны, это несправедливо. Иман — маленькая девочка, которая любит спорт с шести лет, она играла в футбол.
Эти критика и слухи направлены на то, чтобы дестабилизировать Иман, они не хотят, чтобы она стала чемпионкой.
Она наш образец для подражания, и мы хотим быть похожими на нее и прославлять Алжир и Тиарет», — цитирует отца спортсменки Reuters.
Также Амар Хелиф приложил фотографию своей дочери в детстве.
В 1/8 финала соревнования по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже Карини отказалась от продолжения боя против Хелиф. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться.