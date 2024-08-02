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Париж-2024

Сегодня, 14:42

Песков прокомментировал бой провалившей гендерный тест алжирки с итальянкой

Ана Горшкова
Корреспондент
Бой Анджелы Карини с Иман Хелиф.
Фото Reuters
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о поединке на Олимпиаде-2024 в Париже между алжиркой Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, и итальянкой Анджелой Карини.

«Бой не смотрели, но и, честно говоря, особого желания нет», — приводит слова Пескова ТАСС.

В 1/8 финала соревнования по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже Карини отказалась от продолжения боя против Хелиф. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться.

2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Иман Хелиф. «Мужчина наслаждается страданиями женщины». Автор «Гарри Поттера», Илон Маск и другие против алжирки с повышенным тестостероном

Источник: ТАСС
Олимпиада
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