Песков заявил о девальвации международного олимпийского движения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что международное олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений.

«Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями», — цитирует Пескова РИА Новости.

В четверг, 1 августа, во время поединка по боксу в 1/8 финала Олимпиады в Париже итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя против алжирки Иман Хелиф, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу. После поражения в поединке, в котором Карини в первые 46 секунд получила травму, итальянка объявила о завершении спортивной карьеры.

Позже директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что для решения проблемы по трансгендерам в спорте нужен научный консенсус.