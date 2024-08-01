Пирог заявил, что МОК не справился с организацией боксерского турнира на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог прокомментировал «СЭ» выступление алжирской боксерши Имен Хелиф на Олимпиаде в Париже.

1 августа во время поединка 1/8 финала Олимпиады итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Хелиф на 46-й секунде.

«Ситуация для нынешней Олимпиады, полной скандалов и недоразумений, вполне уже штатная, скажем так. Не думаю, что мы должны сейчас обсуждать самих спортсменов и их физиологию. Это будет слишком поверхностно. А вот сказать о том, что МОК, дисквалифицировав международную федерацию IBА, очевидно не справился с организацией боксерского турнира на Олимпиаде и следовательно отбора на него, раз возник такой случай. Еще раз повторюсь, не стоит смотреть на проблему исключительно через призму отношения к спортсменам. Здесь системные ошибки МОК, которые, увы, тянут олимпийский бокс и все олимпийское движение вниз с огромной скоростью», — сказал Пирог «СЭ».

В 2023 году алжирка не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.