Представитель ООН критически высказался по поводу допуска алжирской боксерши к Олимпийским играм

Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Рим Альсалем раскритиковала решение международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Олимпийским играм-2024 в Париже боксершу из Алжира Иман Хелиф.

В четверг, 1 августа, итальянка Анджела Карини, отказалась от продолжения боя против Хелиф спустя 46 секунд. Также она не пожала сопернице руку, потом опустилась посреди ринга на колени и заплакала.

«Карини отдала предпочтение безопасности, но она и другие спортсменки не должны подвергаться такому физическому и психологическому насилию, основанному на их половой принадлежности», — написала Альсалем в Twitter под фотографией, на которой итальянка плачет.

На чемпионате мира 2023 года Хелиф не смогла пройти гендерный тест, который показал наличие в ее организме XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона, но несмотря на это МОК допустил ее до участия в Играх-2024.