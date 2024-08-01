Премьер-министр Италии выступила против участия провалившей гендерный тест боксера в Олимпиаде

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что провалившие гендерный тест атлеты не должны выступать в женских соревнованиях.

В четверг, 1 июля, итальянская боксерша Анджела Карини на 46-й секунде отказалась продолжать поединок в 1/8 финала Олимпийских игр против алжирки Иман Хелиф, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.

«Я думаю, что атлеты с генетическими мужскими характеристиками не должны приниматься в женские категории. И дело не в дискриминации кого-то, а в защите прав спортсменок, которые должны иметь возможность состязаться на равных. Это была нечестная битва», — приводит слова Мелони ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Карини во время поединка с Хелиф получила травму носа. По ее словам, было невыносимо терпеть боль, поэтому она решила сдаться. После объявлении победителя итальянка отказалась жать Хелиф руку. Она несколько раз подчеркнула несправедливость ситуации и расплакалась прямо посреди ринга.