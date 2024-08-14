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Париж-2024

Сегодня, 13:46

Прокуратура Парижа начала расследование после жалобы Хелиф на травлю в интернете

Виктория Кравченко
Иман Хелиф.
Фото Reuters
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В прокуратуре Парижа сообщили, что началось расследование после жалобы олимпийской чемпионки по боксу Иман Хелиф, провалившей гендерный тест на чемпионате мира в 2023 году.

«Расследование было начато Национальным центром по борьбе с ненавистью в интернете по факту «травли в интернете по гендерному признаку, публичных оскорблений по гендерному признаку, публичных провокаций к дискриминации и публичных оскорблений по признаку происхождения», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленного гендерного теста. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку к Олимпиаде-2024, где она завоевала золотую медаль.

10 августа стало известно, что Хелиф подала жалобу в прокуратуру Парижа в связи с травлей в интернете.

Сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск также фигурируют в деле.

Источник: РИА Новости
Иман Хелиф
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Трамп и Маск фигурируют в иске о травле провалившей гендерный тест Хелиф