Прокуратура Парижа начала расследование после жалобы Хелиф на травлю в интернете

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В прокуратуре Парижа сообщили, что началось расследование после жалобы олимпийской чемпионки по боксу Иман Хелиф, провалившей гендерный тест на чемпионате мира в 2023 году.
«Расследование было начато Национальным центром по борьбе с ненавистью в интернете по факту «травли в интернете по гендерному признаку, публичных оскорблений по гендерному признаку, публичных провокаций к дискриминации и публичных оскорблений по признаку происхождения», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленного гендерного теста. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку к Олимпиаде-2024, где она завоевала золотую медаль.
10 августа стало известно, что Хелиф подала жалобу в прокуратуру Парижа в связи с травлей в интернете.
Сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск также фигурируют в деле.