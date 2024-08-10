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Париж-2024

Сегодня, 22:55

Провалившая гендерный текст боксерша из Тайваня завоевала золото Олимпиады

Сергей Разин
корреспондент
Линь Юйтин.
Фото Reuters
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Боксерша Линь Юйтин из Тайваня завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 57 килограммов.

В финале 28-летняя спортсменка победила Юлию Шеремету из Польши со счетом 5:0. Бронзовые медали взяли турчанка Эсра Йылдых Кахраман и Нести Петекио из Филиппин.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Линь Юйтин и алжирку Иман Хелиф от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Бокс

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

Финал

Линь Юйтин (Тайвань) — Юлия Шеремета (Польша) — 5:0

«Stade Roland Garros».

Линь Юйтин
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