Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бокс

Париж-2024

Сегодня, 18:54

Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иман Хелиф.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже.

В четвертьфинале Хелиф единогласным решением судей победила венгерку Луку Хамори. После поединка соперница поприветствовала алжирскую боксершу.

Алжирка гарантировала себе медаль Олимпиады — проигравшие в полуфинале получат бронзовые награды.

МОК одобрил участие Хелиф в Играх-2024, несмотря на то, что в 2023 году она провалила гендерный и была отстранена Международной боксерской ассоциаций (IBA).

В четверг, 1 августа, итальянка Анджела Карини снялась с поединка против Хелиф в 1/8 финала Олимпийских игр. Итальянская спортсменка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Бокс
Олимпиада
12
Обсудить
Читайте также
Маршан завоевал четвертое золото на Олимпиаде-2024
Гимнастка зарабатывает миллионы, но не участвует в Олимпиаде
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бокс на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и смотреть трансляцию 3 августа