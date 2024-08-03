Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль Олимпиады

Алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже.

В четвертьфинале Хелиф единогласным решением судей победила венгерку Луку Хамори. После поединка соперница поприветствовала алжирскую боксершу.

Алжирка гарантировала себе медаль Олимпиады — проигравшие в полуфинале получат бронзовые награды.

МОК одобрил участие Хелиф в Играх-2024, несмотря на то, что в 2023 году она провалила гендерный и была отстранена Международной боксерской ассоциаций (IBA).

В четверг, 1 августа, итальянка Анджела Карини снялась с поединка против Хелиф в 1/8 финала Олимпийских игр. Итальянская спортсменка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.