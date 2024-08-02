Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в 1/4 финала Олимпиады

Боксерша из Тайваня Линь Юйтин победила представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже.

Поединок в весовой категории до 57 кг завершился единогласной победой Юйтин со счетом 5:0.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила алжирку Иман Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.