Провалившая гендерный тест боксерша сменила образ ради рекламы салона красоты

Сегодня, 10:17
Алжирская боксерша Иман Хелиф снялась в рекламе салона красоты.
Ради рекламы 25-летняя спортсменка распустила волосы и надела светлое платье. Алжирка выложила видео своего преображения в соцсетях.
Хелиф завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил ее к соревнованиям, несмотря на то что в 2023 году спортсменку дисквалифицировали на чемпионате мира из-за проваленного гендерного теста.
10 августа стало известно, что Хелиф подала жалобу в прокуратуру Парижа в связи с травлей в интернете.