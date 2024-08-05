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Париж-2024

Сегодня, 18:46

Российская боксерша Аминева вызвала на бой провалившую гендерный тест Хелиф

Сергей Разин
корреспондент
Иман Хелиф.
Фото Global Look Press
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Российская боксерша Азалия Аминева вызвала на бой Иман Хелиф из Алжира, которая провалила гендерный тест.

«Привет, Иман Хелиф, тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа», — сказала Аминева в видеоролике в соцсетях.

Россиянка вспомнила поединок в 1/8 финала чемпионата мира-2023 в Индии, в котором Хелиф одержала победу".

«Помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун. Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — заявила Аминева.

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4 августа венгерская боксерша Луца Хамори во время поединка против провалившей гендерный тест Хелиф призналась своему тренеру, что не сможет победить соперницу, так как та является мужчиной.

Ранее Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Иштван Ковач заявил, что в 2022 году тесты IBA определили алжирку как биологического мужчину.

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Экс-врач IBA назвал проваливших гендерный тест боксерш мужчинами