Российский боксер Аминева получает угрозы после вызова на бой Хелиф

Российский боксер Азалия Аминева заявила, что ей поступают угрозы после брошенного вызова спортсменке из Алжира Иман Хелиф.

Аминева ранее вызвала Хелиф, выступающую на Олимпиаде в Париже, на поединок. Представительница Алжира вышла в финал турнира по боксу в весовой категории до 66 кг.

«После вызова есть много слов поддержки, но поступают и угрозы. От иностранцев. Но я этого не боюсь, российские боксеры просто так не сдаются», — приводит слова Аминевой ТАСС.

В интервью «СЭ» Аминева рассказала, что идея обратиться к Хелиф появилась у нее после просмотра поединка с итальянкой Анджелой Карини на Олимпиаде-2024. По словам россянки, ей стало жалко всех спортсменок, которые когда-либо боксировали с Иман и проигрывали.

Аминева побеждала Хелиф в 1/8 финала чемпионата мира-2023 в Индии.

Ранее Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.