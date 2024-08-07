Российский боксер Аминева получает угрозы после вызова на бой Хелиф

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Российский боксер Азалия Аминева заявила, что ей поступают угрозы после брошенного вызова спортсменке из Алжира Иман Хелиф.
Аминева ранее вызвала Хелиф, выступающую на Олимпиаде в Париже, на поединок. Представительница Алжира вышла в финал турнира по боксу в весовой категории до 66 кг.
«После вызова есть много слов поддержки, но поступают и угрозы. От иностранцев. Но я этого не боюсь, российские боксеры просто так не сдаются», — приводит слова Аминевой ТАСС.
В интервью «СЭ» Аминева рассказала, что идея обратиться к Хелиф появилась у нее после просмотра поединка с итальянкой Анджелой Карини на Олимпиаде-2024. По словам россянки, ей стало жалко всех спортсменок, которые когда-либо боксировали с Иман и проигрывали.
Аминева побеждала Хелиф в 1/8 финала чемпионата мира-2023 в Индии.
Ранее Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.