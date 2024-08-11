Состояние тренера Узбекистана по боксу после сердечного приступа на Олимпиаде стабильное

Состояние тренера сборной Узбекистана по боксу Тулкина Киличева после инцидента со здоровьем на Олимпиаде стабильное, сообщает пресс-служба федерации бокса республики.

«Вчера у главного тренера нашей сборной Толкина Киличева возникли проблемы со здоровьем, и врачи оргкомитета незамедлительно оказали нашему тренеру первую помощь в раздевалке спортсменов», — говорится в сообщении федерации в Telegram-канале.

Киличеву стало плохо после финального боя Хасанбоя Дусматова, в котором он победил француза Биллаля Беннама и стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 51 кг. У тренера случился сердечный приступ, помощь ему оказали врачи команды Великобритании.