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Париж-2024

Сегодня, 16:45

Состояние тренера Узбекистана по боксу после сердечного приступа на Олимпиаде стабильное

Ана Горшкова
Корреспондент
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Состояние тренера сборной Узбекистана по боксу Тулкина Киличева после инцидента со здоровьем на Олимпиаде стабильное, сообщает пресс-служба федерации бокса республики.

«Вчера у главного тренера нашей сборной Толкина Киличева возникли проблемы со здоровьем, и врачи оргкомитета незамедлительно оказали нашему тренеру первую помощь в раздевалке спортсменов», — говорится в сообщении федерации в Telegram-канале.

Киличеву стало плохо после финального боя Хасанбоя Дусматова, в котором он победил француза Биллаля Беннама и стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 51 кг. У тренера случился сердечный приступ, помощь ему оказали врачи команды Великобритании.

Тулкин Киличев. Победа, которая дороже золотой медали. Врачи сборной Великобритании спасли жизнь тренеру из Узбекистана

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