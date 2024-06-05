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Париж-2024

Сегодня, 17:38

Кириенко: «Бокс должен сохраниться на Олимпиаде, несмотря на действия некоторых чиновников»

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что бокс должен быть сохранен в программе Олимпийских игр, несмотря на действия некоторых чиновников.

«Надеемся, что у чиновников хватит здравомыслия, чтобы сохранить бокс в олимпийской программе. Нынешние руководители олимпийского движения рано или поздно уйдут, завершится дискриминация в отношении россиян. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев противостоит им, мы идем все вместе. Коммерциализация и личные интересы не должны быть приоритетом спортивных чиновников, главными должны быть спортсмены», — приводит слова Кириенко ТАСС.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования по боксу начнутся с 27 июля. Будут разыграны 13 комплектов наград — 7 у мужчин и 6 у женщин.

Источник: ТАСС
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