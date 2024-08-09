Тайвань готовит иск против IBA из-за провалившей гендерный тест боксерши Юйтин

Правительство Тайваня собирается подать иск против Международной ассоциации бокса (IBA), чтобы отстоять честь провалившей гендерный тест боксерши Линь Юйтин.

Как сообщил официальный представитель Исполнительного юаня Чэнь Шикай в своих соцсетях, юридическое разбирательство начнется после завершения Олимпиады в Париже, поскольку правительство страны не хочет отвлекать спортсменку от соревнований.

Юйтин также поддержал глава администрации Тайваня Лай Циндэ.

«Независимо от вводящих в заблуждения заявлений IBA и травли с нескольких фронтов, она продвигается вперед, проявляя мастерство и самообладание. Мы в твоем углу. Выложись по полной», — написал он.

Боксерша из Тайваня вышла в финал Олимпийских игр в Париже. В 1/2 финала боксерского турнира она победила Эсру Йылдыз из Турции. Поединок завершился со счетом 5:0 единогласным решением судей.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила алжирку Иман Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.