Тайвань готовит иск против IBA из-за провалившей гендерный тест боксерши Юйтин

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Правительство Тайваня собирается подать иск против Международной ассоциации бокса (IBA), чтобы отстоять честь провалившей гендерный тест боксерши Линь Юйтин.
Как сообщил официальный представитель Исполнительного юаня Чэнь Шикай в своих соцсетях, юридическое разбирательство начнется после завершения Олимпиады в Париже, поскольку правительство страны не хочет отвлекать спортсменку от соревнований.
Юйтин также поддержал глава администрации Тайваня Лай Циндэ.
«Независимо от вводящих в заблуждения заявлений IBA и травли с нескольких фронтов, она продвигается вперед, проявляя мастерство и самообладание. Мы в твоем углу. Выложись по полной», — написал он.
Боксерша из Тайваня вышла в финал Олимпийских игр в Париже. В 1/2 финала боксерского турнира она победила Эсру Йылдыз из Турции. Поединок завершился со счетом 5:0 единогласным решением судей.
В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила алжирку Иман Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.