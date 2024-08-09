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Париж-2024

Сегодня, 00:25

Тайвань готовит иск против IBA из-за провалившей гендерный тест боксерши Юйтин

Алина Савинова
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Правительство Тайваня собирается подать иск против Международной ассоциации бокса (IBA), чтобы отстоять честь провалившей гендерный тест боксерши Линь Юйтин.

Как сообщил официальный представитель Исполнительного юаня Чэнь Шикай в своих соцсетях, юридическое разбирательство начнется после завершения Олимпиады в Париже, поскольку правительство страны не хочет отвлекать спортсменку от соревнований.

Юйтин также поддержал глава администрации Тайваня Лай Циндэ.

«Независимо от вводящих в заблуждения заявлений IBA и травли с нескольких фронтов, она продвигается вперед, проявляя мастерство и самообладание. Мы в твоем углу. Выложись по полной», — написал он.

Боксерша из Тайваня вышла в финал Олимпийских игр в Париже. В 1/2 финала боксерского турнира она победила Эсру Йылдыз из Турции. Поединок завершился со счетом 5:0 единогласным решением судей.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила алжирку Иман Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Бокс
Линь Юйтин
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