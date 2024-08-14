Трамп и Маск фигурируют в иске о травле провалившей гендерный тест Хелиф

Набиль Буди, адвокат боксера Иман Хелиф, рассказал, кто фигурирует в иске спортсменки в прокуратуру Парижа из-за травли в интернете.

«Джоан Роулинг и Илон Маск фигурируют в иске среди прочих. Трамп написал пост в X, так что независимо от того, будет ли он упомянут в нашем иске или нет, он неизбежно будет проверен в рамках судебного процесса», — цитирует Буди ТАСС со ссылкой на Variety.

Кроме того, по словам адвоката, сторона Хелиф попросит расследовать действия и других людей.

Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленного гендерного теста. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку до Олимпиады-2024, где она завоевала золотую медаль.

10 августа стало известно, что Хелиф подала жалобу в прокуратуру Парижа в связи с травлей в интернете.