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Париж-2024

Сегодня, 16:45

Тренер боксерши Хелиф: «Эндокринолог в Париже заключил, что Иман является женщиной»

Сергей Разин
корреспондент
Иман Хелиф.
Фото Reuters
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Жорж Касорла, тренер по физподготовке алжирской боксерши Иман Хелиф заявил, что спортсменка действительно является женщиной.

«Она молодая женщина, которую воспитывали как девочку. После чемпионата мира 2023 года, когда ее дисквалифицировали, я проявил инициативу и связался с известным эндокринологом в университетской больнице Кремлен-Бисетр в Париже, который ее осмотрел. Он подтвердил, что Иман действительно женщина, несмотря на ее кариотип и уровень тестостерона. Он сказал: «Есть проблема с ее гормонами и хромосомами, но она женщина». Это было все, что имело для нас значение», — приводит слова Касорлы Le Point.

Хелиф — одна из самых скандальных участниц Олимпиады. В 2023 году Международная боксерская ассоциация отстранила ее от соревнований из-за проваленного гендерного теста. По данным организации, у Иман выявили наличие XY-хромосом: Y-хромосома — признак мужского организма. Однако Международный олимпийский комитет допустил Иман к женским соревнованиям. По ходу турнира алжирка столкнулась с большим количеством хейта со стороны зрителей и соперниц, которые заявляли, что она мужчина.

14 августа прокуратура Парижа начала расследование после жалобы Хелиф на травлю в интернете.

Иман Хелиф
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