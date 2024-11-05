Кремлев — о ситуации с Хелиф: «Бах должен встать на колени перед всем боксерским сообществом»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед всеми боксерами после информации о наличии мужских признаков у олимпийской чемпионки Иман Хелиф из Алжира.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксирован уровень тестостерона, как у мужчин.

«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь! Проснитесь, вы обосрались!» — написал Кремлев в Telegram-канале.

Хелиф выступила на Олимпийских играх в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого ее не допустили до чемпионата мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.