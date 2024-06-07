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Сегодня, 02:03

Кремлев: «Олимпиада стала какими-то гладиаторскими боями»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает, что Олимпийские игры превратились в гладиаторские бои.

«Верхушка и руководство МОК прогнили, их давно пора менять. Олимпиада стала какими-то гладиаторскими боями. Надо срочно менять руководство МОК и не бояться. Олимпийскую семью захватила группа негодяев, которые грабят страны.

Из-за отсутствия россиян на международных соревнованиях пострадает только МОК и международные федерации. У нас нет ни с кем конфликта, мы просто патриоты своей страны. А в Международной ассоциации бокса у нас настоящая демократия», — цитирует ТАСС Кремлева.

29 мая МОК сообщил, что запретит участвовать в Олимпиаде-2028 боксерам из федераций, входящих в состав IBA.

Источник: https://tass.ru/sport/21015787
Бокс
Умар Кремлев
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