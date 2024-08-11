Узбекский боксер Джалолов выиграл золото Олимпиады-2024

Сегодня, 00:24
Узбекский боксер Баходир Джалолов стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 92 кг.
В финале Олимпиады-2024 в Париже спортсмен победил испанца Айюба Гадфу Дрисси единогласным решением судей.
Джалолов принес Узбекистану 8-е золото на Играх-2024, при этом 5 из 8 золотых наград узбеки завоевали в боксе.
Бронзовыми призерами Олимпиады-2024 в весовой категории свыше 92 кг стали француз Джамили-Дини Абуду и немец Нелви Раман Тиафак.
Бокс
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 92 кг
Финал
Баходир Джалолов (Узбекистан) — Айюб Гадфа Дрисси (Испания) — 5:0
«Stade Roland Garros».