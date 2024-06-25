В Федерации бокса России не исключили провокаций в отношении россиян на Олимпиаде в Париже

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что провокации в отношении россиян могут быть созданы на Олимпийских играх в Париже.

«Наше коллективное решение неизменно — без флага и гимна российские боксеры в соревнованиях не участвуют. Мы в курсе и следим за международной повесткой, понимаем, какие процессы происходят в части Олимпийских игр и допуска к ним российских спортсменов. Мы не осуждаем кого-либо, это личный выбор каждого.

Но есть опасения относительно того, как будут относиться к нашим спортсменам в Париже, какие процессы будут там происходить. Не исключаем провокаций и прочих негативных воздействий, недоброжелатели нашей страны совсем не хотят видеть на первых позициях российских спортсменов, но время недружественных к нам людей рано или поздно уйдет», — приводит слова Кириенко ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.