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Париж-2024

Сегодня, 18:15

В Госдуме назвали позором участие провалившей гендерный тест боксерши в Олимпиаде

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал участие алжирской боксерши Имен Хелиф в Олимпиаде в Париже.

«Это возмутительно, что спортсмены, провалившие гендерный тест, принимают участие в Олимпиаде. Тотальная несправедливость по отношению к остальным участникам соревнований. Всем девушкам-боксерам необходимо подать коллективный протест против таких «недоженщин».

«Большое спасибо» МОК, которые организовали этот цирк. IBA отстранили, и они решили сами взяться за бокс. Вот и получайте гендерное равенство. Скоро сделают так, что мужчины будут драться с женщинами. МОК дискредитирует сам себя такими действиями. Полнейший позор!» — сказал Свищев.

 
Анджела Карини. Итальянка отказалась боксировать с провалившей тест на тестостерон алжиркой. Девушка разрыдалась от несправедливости

1 июля во время поединка 1/8 финала Олимпиады итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Хелиф на 46-й секунде.

В 2023 году алжирка не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.

Бокс
Олимпиада
Дмитрий Свищев
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