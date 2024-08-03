В Италии отказались от премии от IBA для Карини после боя с Хелиф

Итальянская федерация бокса сообщила, что не примет денежное награждение от Международной ассоциацией бокса (IBA).

2 августа президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что организация наградит пострадавших спортсменок в боксе так же, как за первое место в Олимпиаде.

«Что касается денежного предложения президента IBA Умара Кремлева Итальянской Федерации бокса, мы отрицаем любое предположение о получении такой премии», — цитирует орнанизацию ANSA.

По данным Il Messaggero, речь идет о 100 тысячах евро, из которых 50 тысяч евро предназначаются спортсменке, по 25 тысяч евро — тренеру и национальной федерации.

В четверг, 1 августа, итальянка Анджела Карини снялась с поединка по боксу в 1/8 финала Игр-2024 против спортсменки из Алжира. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман Хелиф, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.