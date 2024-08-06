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Париж-2024

Сегодня, 10:20

В МОК заявили, что боксеры, которые участвуют в гендерном споре, останутся на Олимпийских играх

Давид Хачатрян
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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что две женщины, оказавшиеся в центре гендерного спора на Олимпийских играх в Париже, будут участвовать в соревнованиях до тех пор, пока будут побеждать, поскольку они соответствуют всем критериям допуска.

Представительница Алжира Иман Хелиф и двукратная чемпионка мира из Тайваня Линь Юй-тин, которые дошли до полуфинала в своих весовых категориях, были допущены к участию в Играх, несмотря на дисквалификацию на чемпионате мира 2023 года.

«Эти спортсменки участвовали в соревнованиях на высшем уровне в течение шести лет без каких-либо проблем, — цитирует Адамса ТАСС. — Эти женщины были допущены к соревнованиям и остаются допущенными к соревнованиям».

Обе спортсменки уже обеспечили себе как минимум бронзовую медаль. Хелиф, чей бой с Анджелой Карини в первом раунде продлился 46 секунд, после чего итальянка решила прекратить бой, встретится с представительницей Таиланда Джанджем Суваннафенг. Линь в среду встретится с турчанкой Эсрой Кахраман Йылдыз.

Отец Хелиф, Амар, сказал агентству Reuters, что гордится своей дочерью и верит, что она завоюет медаль для Алжира.

Источник: ТАСС
Бокс
МОК
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