Валуев считает, что Хелиф не смогут лишить золота Олимпиады: «Тогда рухнет выстроенное Бахом»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира Иман Хелиф.

«Хелиф собирается идти в профессиональный спорт? У Алжира вряд ли выйдет — многовато грязи. Думаю, федерация поднимает вопрос о лишении Хелиф золотой медали Олимпиады. Но не дадут — тогда рухнет выстроенное Бахом», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал уровень тестостерона, как у мужчин.