Валуев — о золоте Хелиф: «На следующей Олимпиаде мы увидим еще больше таких спортсменов»

Депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии «СЭ» отреагировал на завоевание алжирской боксершей Иман Хелиф золотой медали Олимпиады-2024 в категории до 66 кг.

В финальном бою она победила китаянку Ян Лю единогласным решением судей (5:0).

«Скандал уже есть. Но МОК не отступится. Нужно ли им прибегнуть к помощи IBA? Они не станут. А будет так, что на следующей Олимпиаде мы увидим еще больше таких спортсменов», — сказал Валуев «СЭ».

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в МОК посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.