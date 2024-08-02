Венгерка Хамори заявила, что ее не пугает поединок против провалившей гендерный тест Хелиф

Венгерская боксерша Луца Хамори заявила, что не испытывает страха перед поединком против провалившей гендерный тест алжирки Иман Хелиф в четвертьфинале турнира на Олимпиаде в Париже.

«Я не боюсь. Мне плевать на пресс-релизы и социальные сети. Если он или она окажется мужчиной, для меня это будет большей победой, если я выиграю», — заявила Хамори.

В четверг, 1 августа, во время поединка по боксу в 1/8 финала Игр-2024 итальянская спортсменка Анджела Карини на 46-й секунде отказалась от продолжения боя против Хелиф. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс отметил, что для решения проблемы по трансгендерам в спорте нужен научный консенсус.