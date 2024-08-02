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Париж-2024

Сегодня, 16:31

Венгерка Хамори заявила, что ее не пугает поединок против провалившей гендерный тест Хелиф

Алина Савинова
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Венгерская боксерша Луца Хамори заявила, что не испытывает страха перед поединком против провалившей гендерный тест алжирки Иман Хелиф в четвертьфинале турнира на Олимпиаде в Париже.

«Я не боюсь. Мне плевать на пресс-релизы и социальные сети. Если он или она окажется мужчиной, для меня это будет большей победой, если я выиграю», — заявила Хамори.

В четверг, 1 августа, во время поединка по боксу в 1/8 финала Игр-2024 итальянская спортсменка Анджела Карини на 46-й секунде отказалась от продолжения боя против Хелиф. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс отметил, что для решения проблемы по трансгендерам в спорте нужен научный консенсус.

Источник: nypost.com
Бокс
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