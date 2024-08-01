Вучич назвал безумием скандал с провалившей гендерный тест боксером на Олимпиаде

Президент Сербии Александр Вучич заявил о мировом безумии после победы провалившей гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф над итальянкой Анджелой Карини в 1/8 финала Олимпиады в Париже.

Карини решила сдаться на 46-й секунде поединка. По ее словам, она получила травму носа и не могла терпеть сильную боль.

«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — цитирует Вучича РИА Новости.

После объявления победителя в поединке итальянка отказалась жать Хелиф руку. Она несколько раз подчеркнула несправедливость ситуации и расплакалась прямо посреди ринга.