World Boxing поддержала выступление на Олимпиаде ранее отстраненной алжирки Хелиф

В организации World Boxing заявили, что не имеют ничего против выступления в международных соревнованиях ранее дисквалифицированных спортсменок.

1 августа во время поединка 1/8 финала Олимпиады итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Иман Хелиф из Алжира, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.

«Она (Иман Хелиф) выступала на наших соревнованиях, мы ничего не имеем против», — цитирует ТАСС представителя организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил Международную ассоциацию бокса (IBA) в скандале с участием в Олимпиаде-2024 двух боксерш, проваливших гендерный тест. IBA, в свою очередь, раскритиковала решение МОК допустить к олимпийскому турниру этих спортсменок.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о мировом безумии после победы Хелиф над итальянской боксершей на Играх в Париже.