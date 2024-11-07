Стоит на своем.

Алжирская боксерша, победительница Олимпийских игр в Париже Иман Хелиф готовит обращение в суд из-за публикаций о том, что она — биологический мужчина, сообщает The Guardian. Ранее в СМИ появились детали гендерного теста алжирки — он оказался провален.

Иман — биологический мужчина

Несколько дней назад французское издание Le Correspondent опубликовало сенсационный материал — в нем журналист Джаффер Аит Аудиа рассказывает, что Хелиф провалила гендерный тест.

«Корреспондент сунул нос в медицинскую карту боксерши — ту самую, которую очень трепетно хранят Федерация бокса Алжира и Иман Хелиф. Она взята из плотно закрытых ящиков двух известных больниц: больницы Кремля Бисетр в Париже и больницы Мохамеда Ламина Дебагина в Алжире. За чемпионкой следят лучшие специалисты эндокринологии: профессора и заведующие кафедрами Сумайя Федала и Жак Янг», — сказано в тексте.

Далее Аудиа заявляет, что по отчетам Хелиф действительно мужчина — у боксерши отсутствует матка, но есть «яички в животе» и микропенис в форме клитора. Кроме того, у Иман типично мужской уровень тестостерона — в районе 14, тогда как обычный женский показатель — около 3. Объясняется это все ферментной аномалией, поражающей исключительно мальчиков, — из-за нее не развиваются мужские половые признаки.

Журналист выдал суровое заключение: «Очевидно, что Иман Хелиф — мужчина в женской оболочке. Или женщина в мужской оболочке. В любом случае, не «нормальная» девушка...»

Важно отметить, что в статье нет никаких доказательств, кроме одного скриншота части медицинского заключения.

Фото Global Look Press

Теперь боксерша готовится подавать в суд — и на издание, и на всех, кто распространял якобы недостоверную информацию. Об этом сообщили в МОК: «Хелиф подала в суд на лиц, которые комментировали ее половую принадлежность во время Олимпийских игр в Париже, а также готовит иск в ответ на последние сообщения французского издания Le Correspondent», — заявил представитель МОК в комментарии для The Guardian.

Напомним, ранее уже была информация о провальных гендерных тестах Хелиф — Международная боксерская ассоциация, возглавляемая россиянином Умаром Кремлевым, отстранила ее от своих соревнований как раз по причине того, что в ее анализах были найдены мужские следы.

Кремлев ранее прокомментировал ситуацию после слива отчетов: «От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который вопреки здравому смыслу поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь! Проснитесь, вы обосрались!» — написал Кремлев в Telegram-канале.

Хелиф позвали в Россию

Несмотря на яростную позицию Умара Назаровича и произошедший скандал, Иман внезапно позвали на боксерский турнир в Россию. Но в качестве зрителя — об этом заявила серебряный призер чемпионата Европы 2024 года Елена Бабичева.

«Мы слышали про эту историю. Мы боксировали, приглашаем Хелиф на чемпионат России в Серпухов. Иман посмотрит женский бокс, побоксируем, проверим. Нам ничего не страшно, будем боксировать с тем, кто будет в противоположном углу. Хотя текущая ситуация и требует правильного расследования», — цитирует Бабичеву ТАСС.

На Олимпиаде в Париже Хелиф стала победительницей женского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг.