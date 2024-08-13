Бокс хотят изгнать из олимпийской программы. Во всем виноваты китайцы?

Томас Бах заявил, что решение будет принято не раньше 2025 года.

Угроза исключения бокса из олимпийской программы кажется все более реальной. Это подтвердил на днях и президент Томас Бах, заявивший, что вопрос по этому поводу будет решен не раньше следующего года. Не стоит забывать, что на данный момент на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе бокс и так не запланирован. И результаты Олимпиады в Париже вряд ли сильно вдохновят, ведь хозяева ближайших Игр американцы там провалились, а их главные соперники китайцы, напротив, забрали три золота. Осложняют ситуацию и гендерные скандалы, а также непростые, мягко говоря, отношения МОК и Международной ассоциации бокса (IBA).

Не хочется организовывать самим

«Позиция предельно ясна: МОК не будет организовывать бокс в Лос-Анджелесе без надежного партнера. И если эти национальные федерации хотят, чтобы их спортсмены смогли завоевывать олимпийские медали, то они должны объединиться в надежную международную федерацию с хорошим управлением и соблюдением всех требований, которые МОК предъявляет международной федерации», — заявил на днях глава МОК Томас Бах на пресс-конференции. Он также добавил, что окончательное решение по судьбе бокса в олимпийской программе будет принято не раньше первой половины 2025 года.

И это не пустые угрозы. О том, что бокс не будет включен в программу Игр в Лос-Анджелесе, стало известно еще осенью 2022 года. Тогда в МОК даже не скрывали, что это связано с конфликтом с IBA, руководимой россиянином Умаром Кремлевым. Впрочем, не стоит забывать, что и до того, как Кремлев возглавил Международную ассоциацию бокса, к ней были серьезные претензии со стороны международных олимпийских чиновников. Поэтому отборочные турниры уже к Играм-2020 в Токио проводил сам МОК, как и непосредственно олимпийский боксерский турнир. В Париже все было точно так же. Но вот в Лос-Анджелесе МОК, похоже, не собирается «тащить воз в одиночку», а примирение с IBA на данный момент выглядит фантастическим сценарием. Особенно с учетом последних «обменов любезностями» с обеих сторон.

Понятно, что МОК хотел бы работать с куда более лояльной World Boxing, инициатором создания которой стал в прошлом году Борис ван дер Ворст из Нидерландов. Он претендовал на пост президента IBA, но был отстранен от участия за «агитацию вне электорального периода». World Boxing поддержали боксерские федерации США, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Англии и Нидерландов. Однако в IBA грозят раскольникам санкциями. В свою очередь применением санкций к боксерам, принимающим участие в соревнованиях IBA, грозит уже МОК.

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Китай выиграл у США 3:0 по золоту

На этом скандальном фоне не без приключений прошел и сам боксерский олимпийский турнир. Чего стоит только история с допуском к соревнованиям Линь Юйтин из Тайваня и представительницы Алжира Иман Хелиф, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Дополнительный резонанс вызвал и тот факт, что обе спортсменки выиграли в Париже золотые медали: Хелиф в весовой категории до 66 кг, а Линь Юйтин — в весовой категории до 57 кг.

МОК в этой истории жестко встал на сторону спортсменок, однако понятно, что все эти спорные моменты не слишком хорошо сказываются на олимпийском движении. И проще вообще убрать проблемный вид спорта из олимпийской программы. Тем более, при всем уважении, Олимпиада никогда не считалась вершиной мирового бокса. Здесь в основном выступали любители, которые затем в пору расцвета добивались успехов на профессиональном ринге. Поэтому, несмотря на более чем столетнюю олимпийскую историю, боксом, судя по всему, готовы пожертвовать, если его не удастся взять под контроль.

Понятно, что в США, которые считаются Меккой профессионального бокса, могли бы легко отстоять этот вид спорта в Лос-Анджелесе-2028. Но дело в том, что и там никому особо не выгодно сохранять бокс в олимпийской программе. Поскольку бокс больше не является в Америке медальным олимпийским донором. Наоборот, последнее золото команде США удалось завоевать в Рио-де-Жанейро в 2016-м, а на нынешних Играх в Париже американские боксеры вообще довольствовались одной-единственной бронзой. Что явно контрастирует с тремя золотыми и двумя серебряными медалями сборной Китая в Париже-2024. Поэтому с учетом олимпийского противостояния в медальном зачете бокс для США в Лос-Анджелесе-2028 может оказаться не полезным, а вредным.