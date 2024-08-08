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Париж-2024

Сегодня, 01:10

Турчанка показала интерсекс-боксерше после проигранного боя жест «Х». Что он означает?

Отдел спорта «СЭ»
Эсра Йылдых Кахраман.
Фото AFP
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Эсра Йылдыз проиграла Линь Юйтин в полуфинале Олимпиады, но запомнилась посланием.

Париж (Франция). Олимпийские игры
Женщины до 57 кг. 1/2 финала
Линь Юйтин (Тайвань) — Эсра Йылдых Кахраман (Турция) — 5:0

В среду, 7 августа, в полуфинале олимпийского женского турнира до 57 килограммов боксерша из Тайваня Линь Юйтин победила турчанку Эсру Йылдыз единогласным решением судей — 5:0. Исход поединка не стал сенсацией, потому что азиатская спортсменка на чемпионате мира-2023 провалила гендерный тест, выявивший у Линь повышенный уровень мужских гормонов. После боя Йылдыз не выглядела расстроенной — перед уходом с ринга она подняла руки, скрестила указательные пальцы и продемонстрировала этот жест всем зрителям.

Фото AFP

То же самое показывала после боя проигравшая тайваньской спортсменке в четвертьфинале болгарская боксерша Светлана Станева. Он, вероятнее всего, означает латинскую букву «X», а именно X-хромосому, символизирующую женский пол. На протяжении всех Игр Юйтин и другая боскерша, алжирка Иман Хелиф, подвергались критике из-за сомнений в своей гендерной принадлежности и предполагаемого наличия мужских Y-хромосом.

Светлана Станева.

Споры вокруг Хелиф и Линь возникли после того, как обе были отстранены от участия в решающих матчах чемпионата мира среди женщин в Нью-Дели в прошлом году из-за сорванного гендерного теста. Международная ассоциация бокса (IBA) не допустила обеих до соревнований, однако на Олимпиаде они выступают, так как Международный олимпийский комитет не признает IBA. В Париже на соревнования по боксу правила IBA не распространяются, гендерные тесты не проводятся, поэтому алжирская и тайваньская спортсменки участвуют в боях наравне с другими женщинами.

Поражение в полуфинале не оставляет Йылдыз без медали — на олимпийских турнирах по боксу не проводятся поединки за третье место, поэтому турчанка получит бронзу, как и другая проигравшая в полуфинале в этой весовой категории — филиппинка Нести Петесио.

Фото AFP

В финале боксерского турнира до 57 килограммов Линь встретится с 20-летней полячкой Юлией Шереметой. Бой за золото состоится в субботу, 10 августа.

Бокс
Линь Юйтин
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