Головкин встретился с Бахом. О чем World Boxing договаривается с МОК?

Экс-боксер пытается заработать авторитет.

Бывший казахстанский боксер Геннадий Головкин встретился с президентом МОК Томасом Бахом во время Генеральной ассамблеи панамского спорта в парагвайском городе Асунсьон. Чиновник представлял организацию World Boxing, а также Национальный олимпийский комитет Казахстана, главой которого он стал в феврале.

В чем смысл встречи

МОК уже давно прекратил сотрудничество с Международной федерацией бокса (IBA), возглавляемой Умаром Кремлевым, и теперь оказывает давление на национальные комитеты, чтобы они поступили так же.

30 сентября в НОК разных стран были направлены письма с требованием разорвать отношения с IBA, если они хотят сохранить бокс как олимпийский вид спорта. Ведь сейчас он даже не включен в программу Игр 2028 года.

«Чтобы исправить эту проблему, МОК к началу 2025 года должен иметь нового партнера. Уже ясно, что любой боксер, чья национальная федерация является членом IBA, не сможет участвовать в Играх-2028», — говорится в письме.

Сменщиком IBA, по мнению Баха, должна стать World Boxing, которую Головкин и представлял на встрече с главой МОК — 26 сентября его назначили ответственным за связь организации с Международным олимпийским комитетом.

Геннадий представил немцу план развития World Boxing и изложил задачи на ближайшее будущее. Также казахстанец планирует встретиться с лидерами национальных олимпийских комитетов стран Южной и Северной Америки.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Почему Головкин выступает против IBA

Бывший боксер возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана в феврале 2024 года и с тех пор активно пропагандировал выход страны из IBA, хотя не имеет никакого отношения к местной федерации бокса. Как отмечали в России, таким образом Головкин пытался заработать авторитет на международном уровне.

«Геннадий переживает такой этап жизни, который свойственен многим боксерам, великим спортсменам. Его спортивная жизнь закончилась. А началась обычная, людская. Он просто пока не совсем адаптировался к ее реалиям. Кроме бокса он ничем особенно не занимался. Теперь он оторван от реалий, которые есть в мире бокса. Он является президентом НОК Казахстана. Действует по указке МОК», — отмечал ранее глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов.

26 сентября Головкин добился своего: Казахстан вышел из IBA и подал заявку на вступление в World Boxing, а Геннадия даже сделали представителем международной федерации, в которую теперь будет входить 45 стран.

Казахстанец провел последний бой 17 сентября 2022-го — единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring. При этом в июле боец заявил в интервью Mayan Tiger Sports Journalist, что не объявлял о завершении карьеры.

Геннадий был чемпионом мира в среднем весе и признавался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring в промежутке с 27 сентября 2017 по 15 сентября 2018 года.

Умар Кремлев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему МОК в ссоре с IBA

Конфликт между организациями тлеет еще со времен судейского скандала в Рио-де-Жанейро. С тех пор в IBA полностью сменилась власть, решены проблемы с арбитрами, а также погашены все долги.

Тем не менее МОК на протяжении почти десяти лет не переставал предъявлять ассоциации претензии по различным поводам. Они были связаны со спонсорскими контрактами, нюансами последних выборов, в результате которых Умар Кремлев сохранил свой пост, и в принципе с политикой организации, которая ведет себя слишком независимо. Последней каплей стал допуск россиян и белорусов на турниры IBA с флагом и гимном, хотя Бах выступал категорически против этого.

В итоге на 142-й сессии МОК, прошедшей в июле, было принято решение об исключении ассоциации из списка признанных федераций. Глава организации Умар Кремлев посчитал его исключительно политическим.

«IBA — это кость в горле МОК. Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Белоруссии с флагом страны и гимном. Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК в свою очередь ведет себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК боится собственной тени!» — привела слова Кремлева пресс-служба IBA.