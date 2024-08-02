Скандал вокруг гиперандрогенных спортсменок в боксе выходит на уровень пародии на «Тайную вечерю».

История с алжирской боксершей Иман Хелиф, против которой в четверг на Олимпиаде отказалась драться итальянка Анджела Карини, вышла далеко за рамки спорта. 25-летняя спортсменка, которую обвиняли в повышенном уровне мужского гормона тестостерона, оказалась под огнем критики со стороны правых политиков и феминисток всего мира. Все это сопровождалась волной ненависти, которая вылилась на Хелиф в соцсетях. Тем не менее Иман заявляет, что не сломлена и намерена не просто продолжить борьбу, но и завоевать в Париже золото в категории 66 кг. В этом алжирку поддерживают МОК, борцы за инклюзивность и левые политики, которые после скандальной церемонии открытия Игр-2024 выступают единым фронтом.

Она высоко поднимет знамя Алжира

Хелиф из Алжира и Юйтин из Тайваня в 2023 году были дисквалифицированы Международной боксерской ассоциацией (IBA) по «медицинским причинам». Однако из-за конфликта между МОК и IBA допуском боксеров на Игры-2024 занималась специальная комиссия, которая не нашла повода для отстранения этих спортсменок. «Обе соответствуют правилам допуска и всем медицинским параметрам, — говорится в пресс-релизе МОК. — Агрессия, направленная против этих двух спортсменок, полностью основана на решении IBA, которое было принято без надлежащих процедур. При этом спортсменки на протяжении многих лет до этого участвовали в соревнованиях высшего уровня».

Генеральный секретарь Алжирского олимпийского комитета Кейреддин Барбари заявил, что подал жалобу на травлю Иман и связался с МОК, чтобы «защитить боксера». А министр молодежи и спорта Алжира Абдеррахмадин Хаммад вступился за соотечественницу в соцсетях: «Хелиф — наша дочь, сестра и чемпионка. Благополучие Иман — это красная линия, которую нельзя переступать. Я решительно осуждаю преследование в СМИ, жертвой которого она стала».

Боксершу также активно поддерживают спортсмены-соотечественники. Например, футболист Адлен Гедиура атаковал в соцсетях даже Илона Маска. «Хелиф — наша алжирская гордость. Она превосходный боксер, и вам следует сначала проверять информацию, прежде чем ее распространять», — написал бывший игрок сборной Алжира.

Еще один алжирский футболист Исмаэль Беннасер заявил, что боксерша «пострадала от волны неоправданной ненависти», а «ее присутствие на Олимпийских играх — результат таланта и упорного труда». «Мы верим в то, что она высоко поднимет знамя Алжира», — заключил игрок «Милана».

На своих официальных сайтах Федерация бокса Алжира и Олимпийский комитет Алжира опубликовали пресс-релиз, опровергая тот факт, что Хелиф является от рождения мужчиной и делала операцию по смене пола. «Соперники думали, что кампания ненависти выведет ее из строя, но случившееся сделало ее только сильнее», — заявил Мохамед Чауа, тренер Иман.

«Я благодарю алжирский народ. Одержав в Париже первую победу, я надеюсь заслужить вторую, чтобы гарантировать медаль. Затем я рассчитываю выиграть чемпионский титул», — резюмировала Хелиф, которой в четвертьфинале в субботу, 3 августа, предстоит поединок с Анной Лукой Хамори из Венгрии.

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Хромосомы или тестостерон?

Хелиф выступает на чемпионатах мира по боксу с 2018 года, а в 2022-м билась за золото с ирландкой Эми Бродхерст в весовой категории 63 кг. Несмотря на поражение, Иман назвали на родине героем, поскольку это было первое в истории выступление алжирки в финале ЧМ. На Олимпиаде-2020 Хелиф проиграла другой ирландке — Келли Харрингтон — в четвертьфинале. Тем не менее это действительно очень сильная спортсменка мирового уровня, и жалобы итальянки на то, что «она сильно бьет», вызывают недоумение. Перед финалом чемпионата мира-2023 в весовой категории 66 кг Иман была снята с соревнований «по медицинским причинам», а на золотой поединок вышла Джанжаем Суваннафенг, которая проиграла алжирке в полуфинале. Чемпионкой в этом весе тогда стала китаянка Ян Лю.

«Было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований», — объяснил случившееся на ЧМ-2023 президент IBA Умар Кремлев, имея в виду бан Иман Хелиф и Линь Юйтин. Надо признать, что это объяснение выглядело странно, поскольку проверка пола спортсменок на XY-хромосомы признана антинаучной и отменена в большом спорте еще в 1990-х. Возможно, имелось в виду тестирование на уровень тестостерона, которое сейчас принято многими федерациями как стандарт допуска к женским стартам. Однако внятных объяснений на этот счет мы до сих пор не получили ни от МОК, ни от IBA. При этом в альтернативной федерации World Boxing, под эгидой которой Хелиф выступала после дисквалификации, заявили, что не имеют к этой спортсменке никаких гендерных претензий.

«Мы решительно осуждаем несоответствия в допуске к участию в соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Париже, — говорится в заявлении IBA. — Повторяем, что и Иман Хелиф, и Линь Юйтин после тестирования не соответствовали требуемым критериям допуска для участия в женской категории наших соответствующих мероприятий. Мы совершенно не понимаем, почему какая-либо организация подвергает боксера риску, который может привести к потенциально серьезной травме... Мы защищаем наших женщин и их право соревноваться на ринге с равными соперниками, и мы будем защищать и поддерживать их во всех случаях. Их надежды и мечты никогда не должны быть отняты организациями, не желающими поступать правильно в сложных обстоятельствах».

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Немедленно примет меры по защите женщин и девочек

Как бы то ни было, вопрос о наступлении на женский спорт разных трансгендеров, интерсексов и небинарных персон сейчас стоит так остро, что докапываться до истины в деле Хелиф уже никому не интересно. История Иман вновь разделила мир на сторонников традиционных ценностей и либералов, как неделю назад это сделала скандальная церемонии открытия Игр в Париже. С той лишь разницей, что сейчас к травле брутальной алжирки подключились радикальные феминистки, которые посчитали своим долгом выступить в защиту итальянки Карини, «избитой на ринге мужиком».

Дискуссия на гендерную тему в спорте затронула и предвыборную кампанию в США. Если демократы пока отказались говорить на эту тему, то представитель штаба Дональда Трампа выдал показательную цитату. «Президент Трамп недвусмысленно дал понять, что он не потерпит участия мужчин в женских видах спорта: это безумная и несправедливая реальность, которая стала возможной благодаря радикальным левым политикам. Вернувшись в Белый дом, президент Трамп немедленно примет меры по защите женщин и девочек», — приводит слова пиарщиков Трампа Fox News Digital.

Между тем пострадавшая Карини объявила о завершении карьеры. «Я спрашивала себя: кто передо мной? Но это не мне решать. Мне также жаль ее, вокруг нас медийный бум. Кто мы такие, чтобы судить? Мы спортсмены, мы не судьи. Для меня это не поражение. Я ухожу с гордо поднятой головой, и теперь я прощаюсь с боксом», — прокомментировала Анджела инцидент в Париже.

Следующая соперница Иман Анна Лука Хамори говорит, что не боится «мужчину» и готова дать алжирке бой. Ну а в пятницу скандал может получить развитие. На ринге ожидается поединок еще одной дисквалифицированной на ЧМ-2023 Линь Юйтин из Тайваня в категории 57 кг против Ситоры Турдибековой из Узбекистана.