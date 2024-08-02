«Мужчина наслаждается страданиями женщины». Автор «Гарри Поттера», Илон Маск и другие против алжирки с повышенным тестостероном

Поднимается волна негодования.

Что произошло

В четверг, 1 августа, на олимпийском боксерском турнире среди женщин в весовой категории до 66 килограммов состоялись поединки 1/8 финала. В одном из них алжирская спортсменка Иман Хелиф победила итальянку Анджелу Карини благодаря отказу проигравшей. Карини снялась уже через 46 секунд после начала боя, получив несколько болезненных ударов. В результате одного из них Анджела, вероятно, получила перелом носа. Она отказалась пожимать руку сопернице и покинула ринг в слезах.

Кто такая Хелиф

25-летняя спортсменка в детстве занималась футболом, прежде чем переключиться на бокс. В 2021 году она участвовала в Олимпиаде в Токио, где уступила в четвертьфинале ирландке Келли Харрингтон. В 2022 году Хелиф завоевала серебро на чемпионате мира по женскому боксу.

В марте 2023-го африканка вновь добралась до финала ЧМ, но Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила ее от участия в решающем бое за несколько часов до его начала. Причина в том, что девушка не прошла тест на уровень тестостерона в организме.

На Олимпиаде правила IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, не действуют, так как МОК лишил организацию признания. Поэтому на Играх тест на уровень мужского гормона не проводится, и Хелиф свободно участвует в соревнованиях, как и другая женщина с гиперандрогенией — Линь Юйтин из Тайваня (она также была отстранена от борьбы за медаль на ЧМ-2023, но в другой весовой категории).

Иман Хелиф. Фото Reuters

Что сказали участницы боя

Карини была опустошена и не сдерживала слез ни на ринге, ни при общении с журналистами. Итальянка заявила:

— Мне много раз говорили, что я воин, но предпочла остановиться ради здоровья. Никогда не чувствовала столь сильного удара. Не собиралась сдаваться, но удар был слишком болезненным, и поэтому сказала себе «хватит». Ухожу с высоко поднятой головой.

Карини также высказалась на тему целесообразности участия в Играх интерсекс-людей:

— Я здесь не для того, чтобы судить, кто какая спортсменка. Неправильно это или правильно, решать не мне — просто делала свою работу.

Победительница боя с журналистами после матча не общалась.

Иман Хелиф и Анджела Карини. Фото Reuters

Как отреагировали соцсети

Многие пользователи социальных сетей, эксперты и известные люди остро отреагировали на победу Хелиф. В частности, Джоан Роулинг, писательница и автор серии книг о Гарри Поттере, написала:

— Ухмылка мужчины, который знает, что его защищает женоненавистническая спортивная организация, наслаждается страданиями женщины, которую только что ударил кулаком по голове и чьи жизненные амбиции он только что разбил. Девушка потеряла все, так как вы позволили мужчине выйти против нее на ринг. Вы омерзительны! Олимпиада в Париже навсегда запятнана жестокой несправедливостью, учиненной по отношению к Карини.

Не остался в стороне и президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует РИА «Новости»:

— Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума.

Американский миллиардер Илон Маск тоже дал понять, что не поддерживает выступление Хелиф на Играх. В соцсети X он процитировал американскую пловчиху Райли Гейнс, написавшую, что «мужчинам нет места в женском спорте». Маск добавил к этой фразе одно слово: «Однозначно».

Как отреагировал МОК

Международный олимпийский комитет сделал заявление на фоне поднявшейся волны негодования. В сообщении МОК говорится: «Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол и возраст атлетов определяются на основе их паспорта. Мы увидели вводящую в заблуждение информацию об этих двух спортсменках. Они много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионаты мира и другие турниры при Международной ассоциации бокса (IBA)».

В заявлении МОК подчеркнул, что поднявшаяся волна агрессии — следствие действий IBA, ранее отстранившей Хелиф и Линь от борьбы за медали ЧМ-2023 из-за проваленного теста на мужские гормоны: «Нынешняя агрессия против этих двух спортсменок полностью основана на этом произвольном решении, которое принято без какой-либо надлежащей процедуры, особенно учитывая, что обе участвовали в соревнованиях высшего уровня в течение долгих лет. МОК расстроен оскорблениями, которым в настоящее время подвергаются эти две спортсменки», — говорится в заявлении.

Иман Хелиф и Анджела Карини. Фото Reuters

Когда их следующие поединки

Представительница Тайваня Линь Юйтин стартует на Олимпиаде в пятницу, 2 августа. Ее соперницей в категории до 57 килограммов станет Ситора Турдибекова из Узбекистана.

Алжирка Халиф в четвертьфинале среди женщин до 66 килограммов встретится с Анной Лукой Хамори из Венгрии в субботу, 3 августа.