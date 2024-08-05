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Париж-2024

Сегодня, 18:35

«Обращаюсь ко всем людям мира». Интерсекс-боксерша дала большое интервью в связи со скандальными обвинениями

Боксерша из Алжира отказалсь отвечать на вопрос о результатах гендерных тестов
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Иман Хелиф.
Фото Global Look Press
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Спортсменка из Алжира не ответила на вопрос о результатах гендерных тестов, но поблагодарила главу МОК Томаса Баха.

Алжирская боксерша Иман Хелиф — одна из самых скандальных личностей Олимпиады в Париже. В 2023 году Международная ассоциация бокса запретила ей участвовать в женских соревнованиях, так как она несколько раз провалила гендерные тесты. В IBA до сих пор считают несправедливым участие Хелиф в женском олимпийском турнире Игр-2024.

В разговоре с арабским телеканалом SNTV Иман рассказала о травле, которой подверглась на этой Олимпиаде. По ее мнению, подобное поведение неприемлемо и перечит олимпийскому духу. Также спортсменка не понимает, почему заслуживает столько критики.

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Этот вопрос затрагивает достоинство каждой женщины

«Обращаюсь ко всем людям мира с призывом соблюдать олимпийские принципы и Олимпийскую хартию, — заявила спортсменка. — Воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это имеет последствия, огромные последствия. Она может уничтожить людей, убить мысли, дух и разум. Это разделяет людей. И поэтому я прошу их воздержаться от издевательств. Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины и представительницы женского пола».

Разумеется, спортсменку также спросили и о гендерных тестах, которые она проходила для IBA. Хелиф отказалась отвечать на эти вопросы, сказав, что не хочет об этом говорить. Зато Иман выразила благодарность Международному олимпийскому комитету и президенту Томасу Баху за поддержку и возможность участвовать на Играх в Париже.

Фото Global Look Press

Не могу сказать, родились ли они женщинами

В IBA по-прежнему считают участие алжирки в Олимпиаде несправедливым. Организация отправила в МОК несколько писем с информацией о гендерных тестах боксерши, однако МОК не считает эти исследования легитимными. По данным Международной ассоциации бокса, в пробах Хелиф были обнаружены Y-хромосома, характерная для мужского организма.

«Медицинские результаты, результаты анализа крови говорят, что эти боксеры — мужчины, — рассказал экс-врач IBA Иоаннис Филиппатос. — Мы пытаемся понять, почему так произошло. Хелиф — очень хороший боксер, мы ничего против него не имеем. Проблема не в этом, а в том, что у нас есть ответ из лабораторий. И этот ответ неэквивалентен критериям, техническим правилам IBA. Я не могу вам сказать, родились ли они женщинами».

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На Олимпиаде Хелиф вышла в полуфинал женского турнира в весовой категории до 66 килограммов. В 1/8 финала итальянка Анджела Карини снялась с боя против алжирки уже спустя 46 секунд из-за травмы носа. После поединка 25-летняя спортсменка объявила об уходе из бокса. В четвертьфинале Иман единогласным решением судей победила венгерку Анну Хамори.

Бокс
Олимпиада
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