«Цирковое шоу, где психически больные мужчины набивают очки». Что говорят в бойцовском мире о скандале в женском боксе на Олимпиаде

Ситуацией недовольны и в России, и за границей.

В четверг, 1 августа, на олимпийском боксерском турнире среди женщин в весовой категории до 66 килограммов состоялись поединки 1/8 финала. В одном из них выступила алжирка Иман Хелиф — спортсменка с врожденным повышенным уровнем тестостерона. Несмотря на споры по ее допуску к женским соревнованиям, в МОК признали ее паспортные данные, согласно которым она является женщиной.

Хелиф победила итальянку Анджелу Карини благодаря отказу проигравшей. Карини снялась уже через 46 секунд после начала боя, получив несколько болезненных ударов. В результате одного из них Анджела, вероятно, получила перелом носа. Она отказалась пожимать руку сопернице и покинула ринг в слезах. Затем Карини заявила о завершении карьеры, но позже перед соперницей за настолько бурные эмоции извинилась.

Бойцовский мир негодует от решения Международного олимпийского комитета вообще допустить Хелиф на Игры в Париже. Ранее, когда с МОК сотрудничала IBA, Хелиф и тайваньку Линь Юйтин, у которой такая же аномалия, не допускали к соревнованиям. Сам президент IBA и Федерации бокса России Умар Кремлев уже высказался на этот счет.

«Массовые нарушения, жалобы, травля спортсменов, отсутствие безопасности и даже пренебрежение символами олимпийского движения — это лишь малая часть того, что сейчас происходит на Олимпийских играх в Париже, — написал Кремлев в своем Телеграм-канале. — Участие спортсменов-трансгендеров и надругательство над религией. Нужно срочно спасать олимпийскую семью от Томаса Баха, который уже стал настоящим изгоем общества. А те, кто его поддерживают — настоящие бараны, у которых отсутствуют человеческие ценности. Они убивают женский спорт, в то время как IBA выступает за настоящее гендерное равенство, традиционные, семейные и человеческие ценности, за уважение всех религий и за равные возможности людей!»

Умар Кремлев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю считает, что адекватных действий от МОК мы уже не увидим. «Это ненормально, когда мужик выступает в боксерском поединке против женщины! — приводит слова Цзю Sport24. — И если в МОК допускают такие дела, то что о них говорить? Постоянно обсуждаем одно и то же, одних и тех же людей, которые сошли с ума. Да, МОК полностью сошел с ума! Там не осталось адекватных, и от них нереально увидеть и услышать нормальные действия. Увы, у нас настала такая жизнь».

Недоволен и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, который полагает, что теперь таких спортсменок будут допускать во все дисциплины — от плавания до тяжелой атлетики.

«Убежден, что эта ситуация с алжирским спортсменом будет замылена со стороны МОК, не будет никакого разбора, — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ». — Позиция МОК — чтобы люди жили с этими вещами, чтобы для них это стало нормой. МОК семимильными шагами идет в пропасть и ведет олимпийское движение к развалу. Бокс — это только начало. Сейчас мужчины будут выступать в женских соревнованиях и в плавании, в беге, и штанги начнут поднимать, соревнуясь с девушками. И как вот теперь называть этого алжирского спортсмена? Как захочет, чтобы его называли: он, она, оно или они?»

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в интервью ТАСС призвал не удивляться такой политике от МОК: «Чему мы удивляемся, для МОК это обычная практика. Международная федерация бокса такого бы не допустила. МОК близка вся эта трансгендерная политика, [президент МОК] Томас Бах — яркий поклонник этой истории, так что удивляться нечему. На этой Олимпиаде справедливости в принципе мало».

С Валуевым согласен и другой титулованный российский боксер Григорий Дрозд. «Безумие, — сказал Дрозд News.ru. — Пусть эти трансгендеры выступают среди мужчин, какими родились. Мне сложно разбираться в этом. Что касаемо физической части, мы прекрасно все понимаем, что мужчины намного сильнее женщин по своей природе. В целом это просто безумие. Это сложно комментировать нормальному, здравомыслящему, нормально образованному человеку. Такие вещи очень сложно комментировать. Я считаю, это полное безумие, это сумасшествие, это бесовщина. Я считаю, что этого ни в спорте, ни в жизни быть не должно».

Линь Юйтин. Фото Global Look Press

Не только в России считают ситуацию неприемлемой. Например, негодует бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. «Мужчины не должны боксировать с женщинами. Лол, он даже не смог ее финишировать. Политика», — написал Адесанья в соцсетях.

Возмущен и другой известный боец UFC, американец Колби Ковингтон, который, очевидно, сочувствует тем девушкам, которые станут соперницами Хелиф и Юйтин. «Я всех вас предупреждал, ? написал Ковингтон в соцсетях. — Наш НОК, федерация бокса и все те, кто выступал за это, должны взять на себя всю ответственность. Мне жаль женщин, которые всю жизнь работали над тем, чтобы выступить на самой большой сцене. Теперь их лишили этого ради циркового шоу, в котором психически больные мужчины набивают очки. Не допускайте мужчин в женский спорт».

А Джейк Пол перешел от слов к делу и предложил избитой итальянке возможность выступить в андеркарде турнира, где сам блогер будет биться против Майка Тайсона: «Твои мечты не претворились в жизнь из-за сумасшедшей политики в мире. Я рад предложить тебе поединок в андерканде моего боя против Майка Тайсона. Мы покажем миру твой талант в честных условиях, когда напротив не оказывается мужчина».