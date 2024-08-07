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Париж-2024

Сегодня, 01:10

Хелиф будет боксировать за золото. Интерсекс одержала еще одну победу

Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира вышла в финал Олимпиады-2024
Антон Бабошин
Корреспондент
Джанжаем Суваннафенг и Иман Хелиф.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Самая скандальная участница Олимпиады — в финале.

Олимпийские игры. Женщины. 1/2 финала до 66 кг
Джанжаем Суваннафенг (Таиланд) — Иман Хелиф (Алжир) — 0:5

Женский турнир по боксу в весе до 66 кг всего за несколько дней стал едва ли не самым обсуждаемым событием на Олимпиаде в Париже. Причиной, конечно, стало участие в нем не совсем обычной спортсменки — Иман Хелиф из Алжира. Именно она вызывает полярную реакцию у публики — одни ее резко критикуют, другие защищают.

Как бы то ни было, история Хелиф на Играх-2024 продолжается. И вполне вероятно, завершится золотой медалью.

Отстранение

Если вы еще вдруг не в курсе, коротко напомним, почему боец из Алжира вызывает у окружающих такие сильные эмоции. Хотя женский бокс вообще не самый популярный у непосвященных вид спорта. Но здесь случай особый.

Итак, Иман Хелиф, 25 лет, выросшая в провинциальном городке Бибан Месба. С раннего детства ее интересовал спорт: занималась футболом, потом переключилась на бокс. Как рассказывал ее отец, чтобы заработать на автобусный билет и ездить на тренировки, Иман собирала и сдавала металлолом. Постепенно она доросла до национальной сборной и в 2018 году дебютировала на чемпионатах мира.

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При этом сколько-нибудь серьезных успехов Хелиф начала добиваться только в последние два-три года. Первым заметным достижением в карьере алжирской спортсменки стала победа на международном турнире в Стамбуле весной 2021 года — в финале была повержена призер Олимпиады в Рио россиянка Анастасия Белякова. В 2022-м на соревнованиях в Болгарии Хелиф победила в решающем поединке еще одну представительницу РФ — Наталию Сычугову. Между двумя этими событиями боксерша из Алжира съездила на Олимпиаду в Токио, где уступила в четвертьфинале.

Прорыв в карьере Хелиф наступил в середине 2022 года, когда она стала серебряным призером чемпионата мира, затем взяла золото на домашних Средиземноморских играх, победила на чемпионате Африки. Но в марте 2023-го, когда она выступала на ЧМ в Нью-Дели, африканку дисквалифицировала Международная федерация бокса (IBA) прямо накануне финального боя в своем весе против китаянки Ян Лю.

К тому моменту Хелиф успела уверенно победить Фризу Аньянго из Кении, еще одну россиянку — на этот раз еще не знавшую поражений Азалию Аминеву, Навбахор Хамидовуиз Узбекистана и Джанджем Суваннапхенг из Таиланда. Внезапное отстранение объясняется медицинскими причинами. Тут же СМИ стали писать о найденном у Хелиф повышенном уровне тестостерона — мужского полового гормона, и о том, что на представительницу Алжира поступали жалобы от соперниц. Вместе с ней от соревнований отстранили Лин Ютин с Тайваня.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Буря в Париже

Сама Хелиф объясняла произошедшее неким «заговором» и подала апелляцию в CAS, но позже ее отозвала. При этом уже после дисквалификации Хелиф выиграла домашние Арабские игры и этап Кубка мира, проводимого альтернативной IBA организацией World Boxing. А еще заявила, что намерена перейти в профессионалы. В любителях ее послужной список перед Олимпиадой насчитывал 52 победы (6 нокаутов) при 9 поражениях.

С такой предысторией африканка прибыла в Париж. Надо также отметить, что из-за конфликта МОК и IBA олимпийский турнир, как и упомянутые в предыдущем абзаце соревнования, проводятся вне юрисдикции международной федерации. Поэтому Хелиф получила допуск на Игры, что вскоре после ее старта обернулось скандалом.

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Конечно, в IBA тут же вспомнили прошлогоднюю историю и заявили, что ни Хелиф, ни Лин Ютин в Париже быть не должно. При этом в организации опровергли разговоры о проваленном тесте на тестостерон и заявили, что в организме спортсменок «обнаружены мужские хромосомы». МОК признал, что еще в декабре получал соответствующее письмо от IBA, но считает, что методика примененного гендерного теста сомнительна, а его результаты не были опубликованы. При этом сама Хелиф утверждает, что родилась женщиной и идентифицирует себя именно так.

Параллельно с этим развернулась широкая и ожесточенная дискуссия в соцсетях о правомерности допуска спортсменки из Алжира до женских соревнований. А пока эксперты делились своими мнениями, Хелиф досрочно победила итальянку Анджелу Карини, а затем уверенно взяла верх над Анной Хамори из Венгрии. Обе отказались пожимать сопернице руку и громко выражали свое недовольство по поводу участия Иман в Играх. А уже упомянутая россиянка Аминева вызвала африканку на бой, пообещав взять реванш.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Минимум серебро

Между тем, на пути Хелиф к месту в финале оказалась та самая Джанджем Суваннапхенг из Таиланда, в одну калитку проигравшая ей на прошлогоднем чемпионате мира. Любопытно было посмотреть, изменилось ли соотношение сил за прошедшие полтора года.

В программе вечера присутствовали и увлекательные мужские полуфиналы в категории до 71 кг, в которых американец и британец проиграли соперникам из Узбекистана и Мексики, а также в весе до 50 кг у женщин. Но всех, конечно, интересовал один конкретный бой. Соперницы появились на ринге под шум зала, причем Хелиф встречали гораздо громче.

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Первый раунд прошел под диктовку африканки, которая заняла центр ринга и стала контролировать бой. Суваннапхенг попыталась противопоставить этому скорость, но нарвалась на несколько встречных ударов. К концу трехминутки оппонентки уже начали клинчевать. По итогам раунда все арбитры отдали преимущество Хелиф. В таком же ключе прошел весь оставшийся бой. Девушка из Таиланда не сдавалась, искала шансы для атаки, но пропускала гораздо чаще соперницы. И победу единогласным решением судей одержала алжирка.

Теперь ей все-таки предстоит провести финал против Ян Лю — китаянка во втором, куда более конкурентном поединке вечера, раздельным решением судей победила Чень Няньцинь, представляющую Тайвань. Посмотрим, сможет ли действующая чемпионка мира остановить Хелиф.

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